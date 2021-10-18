Автоэксперт Горбачев перечислил популярные у водителей тайные знаки

Москва, 18 октября. Автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал о сигналах участников дорожного движения, которым не учат в автошколах.

Специалист в беседе с «Праймом» рассказал, что водители часто пользуются сигналом поворотов для предупреждения опасного обгона. Если обгоняемая машина вдруг включает левый поворотник, то это значит, что впереди есть встречные машины. Если же водитель машины, которую вы обгоняете, включает правый поворотник — то это значит, что все в порядке.

Остановившись у светофора, можно жестком показать на глаза. Будет ясно, что ближний свет у водителя не включен.

Эксперт также прокомментировал использование сигнала об аварийной остановки в качестве «хорошего знака». Он напомнил, что использование «аварийки» не к месту запрещено по правилам ПДД. То же самое касается и «противотуманок».

Ранее сообщалось, что определенная манера вождения автомобиля поможет сэкономить бензин. Скорость езды и разгона влияет на потребление топлива.