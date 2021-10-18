Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 04:44
04:40
Происшествия
Два дома остались без отопления из-за плановых работ на сетях в Южно-Сахалинске
04:35
Общество
Пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга
04:33
Экономика
Исследование: россияне копят на новый автомобиль в среднем почти восемь лет
04:30
Общество
Коуч Юлия Митрохина посоветовала каждый день записывать по 15 желаний
04:29
Происшествия
Двое детей погибли из-за наводнений на Тайване
04:27
Общество
Комплексы из-за внешности стали одной из причин проблем в постели у мужчин
04:14
Общество
Осенняя сонливость может быть признаком депрессии
04:07
Технологии
Facebook создаст метавселенную с помощью 10 тысяч европейских инженеров
04:07
Происшествия
Пьяный водитель легковушки влетел в дерево на трассе в Тверской области
04:06
Происшествия
Несколько рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды
Все новости

Автоэксперт Горбачев перечислил популярные у водителей тайные знаки
Общество
Автоэксперт Горбачев перечислил популярные у водителей тайные знаки
pixabay.com

Москва, 18 октября. Автомобильный эксперт Михаил Горбачев рассказал о сигналах участников дорожного движения, которым не учат в автошколах.

Специалист в беседе с «Праймом» рассказал, что водители часто пользуются сигналом поворотов для предупреждения опасного обгона. Если обгоняемая машина вдруг включает левый поворотник, то это значит, что впереди есть встречные машины. Если же водитель машины, которую вы обгоняете, включает правый поворотник — то это значит, что все в порядке.

Остановившись у светофора, можно жестком показать на глаза. Будет ясно, что ближний свет у водителя не включен.

Эксперт также прокомментировал использование сигнала об аварийной остановки в качестве «хорошего знака». Он напомнил, что использование «аварийки» не к месту запрещено по правилам ПДД. То же самое касается и «противотуманок».

Ранее сообщалось, что определенная манера вождения автомобиля поможет сэкономить бензин. Скорость езды и разгона влияет на потребление топлива.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Автоэксперт Горбачев перечислил популярные у водителей тайные знаки
автоэксперт аварийка тайные сигналы
Комментировать