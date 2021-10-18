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Путешествующие по стране россияне чаще всего крадут продукты в магазинах

  /   Обновлено: 18 октября 2021 03:19
Общество
Путешествующие по стране россияне чаще всего крадут продукты в магазинах
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Москва, 18 октября. Самыми популярными правонарушениями среди россиян, путешествующих по стране, оказались хулиганство и проникновения в магазин, выяснили аналитики.

В Москве самыми распространенными правонарушениями оказались попытки проникнуть в магазины в ночное время. Об этом заявили аналитики компании «Delta Системы безопасности» агентству «Прайм».

«В Санкт-Петербурге типичным правонарушением в летний сезон стало хулиганство в ресторанах (в основном в состоянии алкогольного опьянения): конфликты с другими гостями и персоналом, непотребное поведение в адрес обслуживающего персонала женского пола и прочее неподобающее поведение», — отметили эксперты.

В Нижнем Новгороде, как и в Москве, чаще всего совершались кражи в продуктовых магазинах. В Ярославле тем временем нарушители пытались проникнуть в торговые центры, чтобы украсть алкоголь и закуски.

Ранее россиянин после поездки в Турцию узнал о популярном способе «развода» туристов на деньги. Блогер из России Алексей Кутовой побывал в Турции прошлой зимой, где и столкнулся с мошенниками.

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