Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 04:44
04:40
Происшествия
Два дома остались без отопления из-за плановых работ на сетях в Южно-Сахалинске
04:35
Общество
Пожар унес жизни трех человек в Кронштадтском районе Петербурга
04:33
Экономика
Исследование: россияне копят на новый автомобиль в среднем почти восемь лет
04:30
Общество
Коуч Юлия Митрохина посоветовала каждый день записывать по 15 желаний
04:29
Происшествия
Двое детей погибли из-за наводнений на Тайване
04:27
Общество
Комплексы из-за внешности стали одной из причин проблем в постели у мужчин
04:14
Общество
Осенняя сонливость может быть признаком депрессии
04:07
Технологии
Facebook создаст метавселенную с помощью 10 тысяч европейских инженеров
04:07
Происшествия
Пьяный водитель легковушки влетел в дерево на трассе в Тверской области
04:06
Происшествия
Несколько рейсов задержали в аэропорту Южно-Сахалинска из-за непогоды
Все новости

Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на The International 10

  /   Обновлено: 18 октября 2021 03:17
Общество
Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на The International 10
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 18 октября. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с крупной победой на чемпионате мира по игре Dota 2 The International 10.

По его словам, это событие привлекло внимание к спорту и цифровым технологиям, которые являются неотъемлемой составляющей современной жизни. Чернышенко назвал команду новыми мировыми лидерами в киберспорте.

«Наши поздравления команде Team Spirit. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале ... уверенно обыграли соперника из Китая», — сказал вице-премьер России в интервью ТАСС.

Также он напомнил о проекте «Futurous — Игры будущего», который пройдет в 2023 году. На нем соберутся лучшие игроки киберспорта и других спортивных цифровых технологий. При этом Чернышенко отметил, что Россия готова принять турнир, чтобы привлечь новых людей со всего мира.

Буквально несколько часов назад киберспортивная команда из России Team Spirit заняла первое место в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2 — The International 10, общий призовой фонд которого составил 40 млн долларов, передает RT.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на The International 10
киберспорт чернышенко team spirit
Комментировать