Чернышенко поздравил российских киберспортсменов с победой на The International 10

Москва, 18 октября. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко поздравил российскую киберспортивную команду Team Spirit с крупной победой на чемпионате мира по игре Dota 2 The International 10.

По его словам, это событие привлекло внимание к спорту и цифровым технологиям, которые являются неотъемлемой составляющей современной жизни. Чернышенко назвал команду новыми мировыми лидерами в киберспорте.

«Наши поздравления команде Team Spirit. Ребята безошибочно провели турнир International в Бухаресте, а в финале ... уверенно обыграли соперника из Китая», — сказал вице-премьер России в интервью ТАСС.

Также он напомнил о проекте «Futurous — Игры будущего», который пройдет в 2023 году. На нем соберутся лучшие игроки киберспорта и других спортивных цифровых технологий. При этом Чернышенко отметил, что Россия готова принять турнир, чтобы привлечь новых людей со всего мира.

Буквально несколько часов назад киберспортивная команда из России Team Spirit заняла первое место в гранд-финале чемпионата мира по Dota 2 — The International 10, общий призовой фонд которого составил 40 млн долларов, передает RT.