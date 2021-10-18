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Пересильд рассказала о самочувствии после возвращения из космоса
Общество
Пересильд рассказала о самочувствии после возвращения из космоса
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 18 октября. Актриса Юлия Пересильд отметила воздействие на организм силы земного притяжения после возвращения с Международной космической станции (МКС) на Землю.

Артистка сообщила, что в невесомости чувствовала себя пушинкой. Но на земле «все очень тяжелое», в том числе части собственного тела: голова, руки и ноги. В комментарии RT Пресильд призналась, что у нее «все немножко кружится».

«Это как будто состояние, противоположное невесомости», — сообщила актриса.

Пересильд также заявила, что боялась физически не справиться со съемками фильма в космосе. Но команде удалось выполнить работу даже «подробнее, чем планировали», подчеркнула актриса.

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-18» с Пересильд, Шипенко и космонавтом Олегом Новицким приземлился 17 октября в 07:35 в степи Казахстана в 148 километрах от города Жезказгана. Члены экипажа пробыли на МКС 12 суток. На Международной космической станции они занимались съемками художественного фильма.

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