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Лидер «Зеленых» Хабек призвал власти Германии к диалогу с Россией
Политика
Лидер «Зеленых» Хабек призвал власти Германии к диалогу с Россией
ФБА «Экономика сегодня»  /  Елена Васильева

Берлин, 18 октября. Сопредседатель немецкой партии «Зеленых» Роберт Хабек призвал правительство ФРГ обсудить ситуацию на газовом рынке Европы с Россией.

Политик отметил, что спрос на газ в настоящее время высок. В росте цен на энергоноситель, по его мнению, виновата Москва, которая играет «своего рода игру в покер» с Берлином. Хабек напомнил, что в Германии газовые хранилища заполнены лишь наполовину. Страна зависит от поставок газа из России, подчеркнул сопредседатель партии «Зеленых».

«Правительство должно как можно скорее вступить в диалог с Россией, чтобы изменить ситуацию», — подчеркнул немецкий политик.

В то же время Хабек заявил, что пока проект «Северный поток — 2» не может получить разрешение на эксплуатацию из-за доработанной газовой директивы Евросоюза. По его мнению, правительство может, по крайней мере, обсудить этот внешнеполитический вопрос.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что некоторые силы внутри Евросоюза хотят притормозить «Северный поток — 2». Однако эксперт уверен, что рано или поздно вопрос с запуском газопровода станет более острым.

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