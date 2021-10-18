Минимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимут до 7,5 тысячи рублей

Москва, 18 октября. Максимальный размер пособия по уходу за первым ребенком в России вырастет с 29,6 до 31,3 тысячи рублей, минимальный — с 7,1 до 7,5 тысячи рублей.

Расходы на выплату пособий по уходу за ребенком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей. Об этом сообщает со ссылкой на заключение Счетной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» ТАСС.

Единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля проиндексируют на 5,8% с 18 886 рублей до 19 981 рубля. Расходы на эту выплату составят 19,8 млрд рублей. Расходы на пособия по беременности и родам составят в 2022 году 132,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что правительство намерено выделить 258 миллиардов рублей на поддержку одиноких родителей. Средства направят на пособия, которые выплачиваются на 1,1 миллиона детей в возрасте от восьми до 17 лет.