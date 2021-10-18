Минтруд России назвал лимит выплат по больничным с детьми с 2022 года

, 18 октября. Дневное пособие по временной нетрудоспособности с 2022 года вырастет до 2572,60 рубля, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Сейчас выплаты ограничены суммой в 2434,25 рубля в день. С 1 января 2022 года в России увеличат лимит.

Ведомство отмечает, что данный максимальный размер касается и листов нетрудоспособности по уходу за детьми. Действующая сейчас оплата больничного по уходу за ребенком до восьми лет ограничена указанной суммой.

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда», — отметили агентству «Прайм» в Минтруде.

Также выплата данного пособия полагается гражданам, чей страховой стаж составляет 8 и более лет. Также он относится к отдельным категориям работников, подвергшихся воздействию радиации.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития обсуждает введение компенсации больничных самозанятым россиянам. Также российские власти намерены упростить процедуру получения некоторых пособий.