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Forbes назвал высокомерие Европы причиной газового кризиса
Экономика
Forbes назвал высокомерие Европы причиной газового кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 октября. Европа оказалась в плену газового кризиса из-за высокомерия, в то время как Россия реализуется на рынке за счет своих козырей, сообщает Forbes.

Авторы статьи отметили, что Европа ослабилась из-за желания резко перейти на зеленую энергетику. При этом действия Москвы назвали «энергетическим покером». Несмотря на признание Forbes эффективности российского газопровода «Северный поток — 2», издание все равно обвинило Россию в якобы влиянии на стоимость газа в Европе.

«Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», — говорится в статье.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о нежелании западных политиков признавать, что «они просчитались». Он отметил, что Запад рассчитывал на спотовый рынок, а он «переехал туда, где дороже», передает RT.

Также верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о нужде Евросоюза в поставках российского газа. Так он ответил на вопрос издания по поводу сложившейся в Европе ситуации вокруг цен на газ и намерения Москвы запустить «Северный поток — 2».

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