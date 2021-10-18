Диетолог Залетова озвучила суточную дозу витамина С для здорового человека

Москва, 18 октября. Наличие витамина С необходимо в питание во время сезонных заболеваний, так как он поддерживает иммунитет. Об этом сообщила врач-диетолог Татьяна Залетова.

По словом специалиста, суточной дозой витамина С для здорового человека является 90 миллиграммов. Она отметила, чтобы соблюдать этот показатель, достаточно употреблять каждый день не менее 400 граммов овощей и фруктов и тогда дефицит этого витамина вам не грозит. Об этом информирует радио Sputnik.

При болезни потребность в витамине С резко увеличивается, но необходимую дозировку должен устанавливать лечащий доктор, заявила специалист. Диетолог предупредила, что в некоторых аптечных витаминах дозировка часто превышает необходимую в несколько раз.

Нехватка витаминов в организме может стать причиной возникновения катаракты, куриной слепоты и возрастных изменений глаз. Об этом рассказал ранее главный врач онлайн-лаборатории Lab4U Валерий Саванович.