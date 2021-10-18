Росгвардия опровергла сообщения о драке бойцов спецназа в Ставрополье

Ставрополь, 18 октября. Росгвардия не подтвердила ранее появившиеся сообщения о драке, которая якобы произошла в Ставропольском крае во время испытаний бойцов спецподразделений на краповый берет.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что новости о якобы снявших краповые береты из-за неправильного судейства бойцах спецподразделений Росгвардии вызвали удивление. Он напомнил, что этот символ доблести специальных подразделений «не снимают даже перед врагом, а уж тем более в знак несогласия с исходом соревнований».

Любые соревнования вызывают эмоции, на них случаются технические недоразумения, отметил Грибакин. Однако в данном случае драки не было, подчеркнул он.

«И в данном случае не происходило каких-либо драк, а уж тем более выяснения отношений. Это всего лишь эмоции, а победил как всегда сильнейший», — цитирует представителя Росгвардии «Известия».

Ранее испытания на право ношения крапового берета в Архангельской области прошли военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии. К экзамену были допущены 44 бойца подразделений спецназа и разведки ведомства из Ленинградской, Мурманской и Калининградской областей.