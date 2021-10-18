Хабиб рассказал о предстоящем бое Шлеменко за титул чемпиона Eagle FC

Москва, 18 октября. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко будет драться за звание чемпиона Eagle FC. Об этом рассказал журналистам владелец лиги, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов.

Шлеменко в воскресенье одержал победу в Сочи над другим российским бойцом Артуром Гусейновым по единогласному решению судей. Бой проходил также на турнире лиги Eagle FC. Нурмагомедов заявил, что по контракту у Шлеменко еще один бой за главный титул.

Хабиб Нурмагомедов ранее сообщил об открытии собственного зала для единоборств в Красной поляне. По словам российского спортсмена, необходимо забрать с улиц детей и вытащить их из смартфонов. Боец назвал открытие зала правильным делом.