Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 03:14
03:01
Общество
Газета The Telegraph сообщила о похожей на COVID-19 «суперпростуде»
02:42
Общество
Пересильд рассказала о самочувствии после возвращения из космоса
02:41
Политика
Лидер «Зеленых» Хабек призвал власти Германии к диалогу с Россией
02:40
Общество
Минимальный размер пособия по уходу за ребенком поднимут до 7,5 тысячи рублей
02:38
Общество
Минтруд России назвал лимит выплат по больничным с детьми с 2022 года
02:14
Экономика
Forbes назвал высокомерие Европы причиной газового кризиса
02:11
Общество
Диетолог Залетова озвучила суточную дозу витамина С для здорового человека
02:07
Происшествия
Росгвардия опровергла сообщения о драке бойцов спецназа в Ставрополье
02:04
Общество
Зимнее плавание помогает организму акклиматизироваться к холоду и жаре
02:01
Спорт
Хабиб рассказал о предстоящем бое Шлеменко за титул чемпиона Eagle FC
Все новости

Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
Общество
Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
pixabay.com

Анкара, 18 октября. При беспокойном сне и частых пробуждениях стоит обратить внимание на ряд продуктов, которые употреблялись перед этим. Об этом заявила диетолог Джемре Яманер.

Порой человек не может уснуть, несмотря на то, что сильно устал. Проблемы с засыпанием могут появиться по разным причинам. Одна из них — употребление неправильных продуктов в вечернее и ночное время суток.

Пряная пища

Она может спровоцировать изжогу. Если после приема такой еды сразу лечь в постель, то желудочный сок может попасть в пищевод, что вызовет жжение в области груди. Поэтому перед сном лучше не кушать блюда с острыми соусами, карри, мятой и паприкой.

Кофеин

Он быстро всасывается в тонком кишечнике и желудке. Он ухудшает засыпание, уменьшает общее время сна. Исследования показали, что кофеин в высокой концентрации усиливает сердцебиение, вызывает тремор и может спровоцировать проблемы с пищеварением.

pixabay.com /

Алкоголь

Многие люди считают, что пара стаканов или бокалов спиртного только поможет уснуть, но это неверная мысль. Поначалу алкоголь вызывает сонливость, но помогает высвободиться аденозину, который мешает отдыхать. Из-за этого сокращаются фазы быстрого и медленного сна, а затем провоцирует частые пробуждения.

Продукты с высоким содержанием жиров

К ним относится жареное и жирное мясо, чипсы, соусы. Еда с высокой концентрацией насыщенных жиров долго переваривается, а потому ее лучше есть днем.

Ранее врач-диетолог Вячеслав Сиражанов заявил, что правильная еда способна помочь человеку справиться с депрессивным настроением. Для повышения настроения следует употреблять как можно больше мяса.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
здоровье сон продукты
Комментировать