Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов

Анкара, 18 октября. При беспокойном сне и частых пробуждениях стоит обратить внимание на ряд продуктов, которые употреблялись перед этим. Об этом заявила диетолог Джемре Яманер.

Порой человек не может уснуть, несмотря на то, что сильно устал. Проблемы с засыпанием могут появиться по разным причинам. Одна из них — употребление неправильных продуктов в вечернее и ночное время суток.

Пряная пища

Она может спровоцировать изжогу. Если после приема такой еды сразу лечь в постель, то желудочный сок может попасть в пищевод, что вызовет жжение в области груди. Поэтому перед сном лучше не кушать блюда с острыми соусами, карри, мятой и паприкой.

Кофеин

Он быстро всасывается в тонком кишечнике и желудке. Он ухудшает засыпание, уменьшает общее время сна. Исследования показали, что кофеин в высокой концентрации усиливает сердцебиение, вызывает тремор и может спровоцировать проблемы с пищеварением.

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Алкоголь

Многие люди считают, что пара стаканов или бокалов спиртного только поможет уснуть, но это неверная мысль. Поначалу алкоголь вызывает сонливость, но помогает высвободиться аденозину, который мешает отдыхать. Из-за этого сокращаются фазы быстрого и медленного сна, а затем провоцирует частые пробуждения.

Продукты с высоким содержанием жиров

К ним относится жареное и жирное мясо, чипсы, соусы. Еда с высокой концентрацией насыщенных жиров долго переваривается, а потому ее лучше есть днем.

Ранее врач-диетолог Вячеслав Сиражанов заявил, что правильная еда способна помочь человеку справиться с депрессивным настроением. Для повышения настроения следует употреблять как можно больше мяса.