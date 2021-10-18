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Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
Общество
Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
instagram.com  /  @princeharryofengland

Лондон, 18 октября. Принц Уильям может взойти на престол в ближайшее время. Такой прогноз сделала экстрасенс Дебора Дэвис. Ранее она уже предсказывала смерть супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа.

В 2021 году королеве Великобритании исполнилось 95 лет. В связи с этим многие стали задаваться вопросом, кто взойдет на престол после отставки монаршей особы и ее кончины. По традиции трон должен занять сын Елизаветы II принц Чарльз Уэльский.

Однако экстрасенс высказала альтернативный взгляд на будущее. По ее словам, внук королевы герцог Кембриджский Уильям унаследует трон в ближайшее время. При этом, что произойдет с принцем Чарльзом медиум отказалась объяснять.

Июньский опрос среди британских граждан показал, что больше половины жителей государства хотели бы видеть в качестве своего короля именно Уильяма. За Чарльза проголосовали лишь 18% респондентов.

Ранее телеканал Lifetime опубликовал трейлер художественного фильма «Гарри и Меган: побег из дворца», который расскажет о разладе в британской монаршей семье, передает RT.

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Принц Уильям экстрасенс трон
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