Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат

Москва, 18 октября. Брать кредит выгодно при растущей инфляции, которая наблюдается в текущем году, заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Люди берут кредит из-за нехватки денег на дорогую покупку, например, на приобретение базовой домашней техники, сообщил агентству «Прайм» финансист. Но следует отличать ситуации, когда денег не хватает на крупную покупку и на погашение кредита, подчеркнул Спиваков.

Эксперт отметил, что кредитная карта поможет справиться с «кассовым разрывом», когда человеку нужны деньги до зарплаты, и подойдет для ежедневных трат. В качестве преимуществ инструмента финансист отметил льготный период и возможность получения кешбэка.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что обращаться в банк за кредитом стоит только после изучения ситуации на финансовых рынках и оценке своего «кредитного потенциала». Эксперт посоветовал оценить стабильность доходов и прочность материального положения, а также учитывать «запас прочности» на случай непредвиденных ситуаций.