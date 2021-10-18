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Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
Экономика
Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
pixabay.com

Москва, 18 октября. Брать кредит выгодно при растущей инфляции, которая наблюдается в текущем году, заявил управляющий директор по кредитным розничным продуктам Райффайзенбанка Андрей Спиваков.

Люди берут кредит из-за нехватки денег на дорогую покупку, например, на приобретение базовой домашней техники, сообщил агентству «Прайм» финансист. Но следует отличать ситуации, когда денег не хватает на крупную покупку и на погашение кредита, подчеркнул Спиваков.

Эксперт отметил, что кредитная карта поможет справиться с «кассовым разрывом», когда человеку нужны деньги до зарплаты, и подойдет для ежедневных трат. В качестве преимуществ инструмента финансист отметил льготный период и возможность получения кешбэка.

Ранее профессор НИУ ВШЭ Василий Солодков заявил, что обращаться в банк за кредитом стоит только после изучения ситуации на финансовых рынках и оценке своего «кредитного потенциала». Эксперт посоветовал оценить стабильность доходов и прочность материального положения, а также учитывать «запас прочности» на случай непредвиденных ситуаций.

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