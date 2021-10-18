Осло, 18 октября. Украина, как государство, распадается, а ее правительство находится под внешним управлением Соединенных Штатов. Об этом написало норвежское издание ABC Nyheter.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью и опубликовал ее на сайте «Коммерсант». В ней он заявил, что Украиной руководят некомпетентные и слабые люди, которые желают только набить свои карманы. Журналист Бьерн Дитлеф Нистад согласился с этим утверждением.

«Нет никакого сомнения, что Украина и правда находится в состоянии постепенного распада, и что правящий класс там на сегодняшний день действительно является орудием внешних, в первую очередь американских, интересов. Также нет сомнения, что именно эти обстоятельства — одна из основных причин разрушительного для Украины конфликта с Россией», — отметил автор.

government.ru / пресс-служба правительства РФ

Он считает, что Кремль все равно выйдет на диалог с Киевом. Это будет вынужденная дискуссия гуманитарного характера, поскольку Москва не сможет игнорировать тот факт, что на Украине живет много русскоязычных граждан.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Германия должна была на официальном уровне отреагировать на статью зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, однако ничего подобного не произошло. Он считает, что это «вызов» для всей Европы.