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Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
Общество
Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
 /  pixabay.com

Москва, 18 октября. В России семью возводят в ранг чего-то святого и незыблемого — если человек биологически связан с ребенком, то он обретает значительные права, что накладывает отпечаток на судейскую практику. Однако в таком случае часто комфорт ребенка оказывается вторичен или же и вовсе забыт, заявил адвокат Антон Жаров.

Действующее законодательство об опеке и попечительстве содержит указание о приоритете назначения опекунами или попечителями лишь для родных бабушек, дедушек, совершеннолетних братьев и сестер несовершеннолетнего подопечного, рассказал специалист в беседе с «Известиями».

«Верховный суд неоднократно говорил, что нужно избегать формального подхода в таких делах, что нужно исследовать не только материалы дела, но и общаться с людьми» — отметил адвокат.

Однако при существующей загрузке и квалификации судьи нечасто прибегают к такому подходу и не всегда имеют возможность вникать в такие нюансы. Кроме того, органы опеки часто идут по пути наименьшего сопротивления, заключил Жаров. Такому способу недостает гибкости, и страдает, как правило, ребенок. По мнению психологов, самыми большими факторами стресса для детей считаются смерть, переезд, рождение еще одного члена семьи или родительский развод.

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