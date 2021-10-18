Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов россиян на 0,5%

Москва, 18 октября. По итогам 2021 года реальные располагаемые доходы граждан в России увеличатся на 2,5%, но не смогут восстановиться до докризисного уровня, следует из прогноза Минэкономразвития РФ.

Министерство в октябре скорректировало оценку инфляции на 1,6% в сторону увеличения. На конец года показатель составит 7,4%, вместо прогнозируемых ранее 5,8%. Это обусловило изменение прогноза по реальным доходам россиян на 0,5%, сообщают «Известия».

В пресс-службе министерства сообщили газете, что в 2021 году динамика реальных располагаемых доходов прогнозируется на уровне 2,5% роста. В предыдущей версии прогноза увеличение ожидалось на 3%. По итогам 2020 года реальные доходы населения в России сократились на 2,8%, отмечает издание.

В Минэкономразвития отметили, что рост будет обеспечен увеличением трудовых доходов россиян за счет роста реальных зарплат и восстановления численности занятых. Позитивный эффект также произведет увеличение поступлений от предпринимательской деятельности и собственности, уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уровень бедности в стране необходимо снизить до минимума. Глава государства также призвал улучшить условия жизни, обучения, развития, питания детей в семьях с низкими доходами.