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Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году

  /   Обновлено: 18 октября 2021 00:55
Экономика
Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году
pexels.com

Москва, 18 октября. Почти две трети международных компаний планируют увеличить свое присутствие в России в ближайшие три года, даже не смотря на пандемию коронавируса. Такие данные ситали известны из исследования «Международного бизнеса в России» при поддержке Минэка.

Больше всего расширять долю присутствия на российском рынке намерены фармацевтические компании — 90%. На втором месте оказались производители потребительских товаров — 61%. Более 65% иностранных фирм планируют инвестировать уже в рабочие проекты.

Выводить на российский рынок свои товары или услуги хотят 64%, а развивать бизнес в России за счет расширения производства — 55%. Почти 90% опрошенных отнесли Россию к топ-3 мировых рынка по важности, а также назвали его одним из стратегических в мире, передают «Известия».

Ранее стало известно, что биржевые индексы российского фондового рынка обновили исторические максимумы и достигли 4272 пунктов. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

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российский рынок международные компании минэк
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