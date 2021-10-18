Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 01:46
01:41
Общество
Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
01:41
Общество
Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
01:29
Экономика
Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
01:19
Политика
ABC Nyheter: Украина постепенно распадается
01:06
Общество
Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
01:01
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов россиян на 0,5%
00:55
Экономика
Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году
00:53
Экономика
Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
00:52
Общество
Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
00:52
Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
Все новости

Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
Экономика
Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 18 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам.

По словам Зеленского, власть сделала много своевременных действий. Об этом он рассказал на телеканале ICTV.

«На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов», — уточнил он.

Без своевременных действий правительства газ на Украине стоил бы минимум 50 гривен, напомнил украинский лидер. Сейчас же он стоит около восьми гривен. При этом Зеленский отметил, что ответственность за отопительный сезон несет именно власть.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания сможет удовлетворить нужды населения страны в вопросе газа. Однако с бюджетными организациями ситуация остается сложной, передает RT.

Ранее «Нафтогаз» отчитался о потерянных объемах транзитного газа через Украину. Украинские трубопроводы стали пропускать гораздо меньше газа. Его суточный объем с января снизился со 180 до 100 миллионов кубометров.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
зеленский газ цены
Комментировать