Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев

Киев, 18 октября. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что граждане страны смогут покупать газ по нормальным ценам.

По словам Зеленского, власть сделала много своевременных действий. Об этом он рассказал на телеканале ICTV.

«На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Понимаете, мы же сейчас все видим, что цена сейчас уже 2 тысячи долларов», — уточнил он.

Без своевременных действий правительства газ на Украине стоил бы минимум 50 гривен, напомнил украинский лидер. Сейчас же он стоит около восьми гривен. При этом Зеленский отметил, что ответственность за отопительный сезон несет именно власть.

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания сможет удовлетворить нужды населения страны в вопросе газа. Однако с бюджетными организациями ситуация остается сложной, передает RT.

Ранее «Нафтогаз» отчитался о потерянных объемах транзитного газа через Украину. Украинские трубопроводы стали пропускать гораздо меньше газа. Его суточный объем с января снизился со 180 до 100 миллионов кубометров.