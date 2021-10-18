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Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
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Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
pixabay.com

, 18 октября. Недобросовестные фармацевты, отпускающие сильнодействующие препараты без рецепта, продолжают быть проблемой в России, несмотря на угрозу крупного штрафа или даже лишения свободы. Существуют санкции и для покупателей, которые покупают рецептурные лекарства для производства наркотических средств.

Таким клиентам аптек грозит как штраф в размере до 200 тысяч рублей, так и обязательные, исправительные или принудительные работы, возможно и лишение свободы на срок до восьми лет. Однако проблему это не решает, рассказал источник «Известий» в антинаркотическом подразделении МВД.

До сих пор существуют маленькие аптеки, специализирующиеся исключительно на нуждах зависимых людей. Они находятся на первых этажах или в полуподвальных помещениях жилого сектора. Как правило, это круглосуточные точки. В ряде случаев изъятые в аптеке упаковки лекарств приходится отдавать на ответственное хранение самим нарушителям. А арбитражное разбирательство нередко возвращает товар владельцам, заключил собеседник издания.

Недавно стало известно, что Росздравнадзор разрешит ввозить в страну незарегистрированные лекарства для конкретных пациентов. Соответствующее решение принял Кабмин РФ.

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