Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 01:45
01:41
Общество
Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
01:41
Общество
Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
01:29
Экономика
Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
01:19
Политика
ABC Nyheter: Украина постепенно распадается
01:06
Общество
Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
01:01
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов россиян на 0,5%
00:55
Экономика
Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году
00:53
Экономика
Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
00:52
Общество
Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
00:52
Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
Все новости

Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Тверь, 18 октября. Пять человек получили различные травмы в результате ДТП, которое произошло на 37-м километре дороги Тверь-Весьегонск-Бежецк-Устюжна. Среди пострадавших трехлетняя девочка и ее мама. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По предварительным сведениям, Hyundai Solaris, за рулем которого находилась женщина 1979 года рождения, выезжала со второстепенной дороги и врезалась в Volkswagen Caravelle. Водитель Caravelle не справился с управлением и столкнулся с Seat.

Обладательницу Hyundai с болями в грудной клетке отправили в больницу в областную столицу. Водитель и пассажирка Volkswagen отделались легкими травмами. Находившихся в Seat женщину и ее трехлетнюю дочку также с травмами отправили в местную больницу.

Ранее четырехлетний ребенок получил травмы в ходе ДТП в Твери. У него имеется подозрение на сотрясение головного мозга. Mitsubishi врезался в двигавшийся перед ним Citroen на проспекте Калинина у дома №66.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
ГИБДД дтп трасса
Комментировать