Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области

Тверь, 18 октября. Пять человек получили различные травмы в результате ДТП, которое произошло на 37-м километре дороги Тверь-Весьегонск-Бежецк-Устюжна. Среди пострадавших трехлетняя девочка и ее мама. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По предварительным сведениям, Hyundai Solaris, за рулем которого находилась женщина 1979 года рождения, выезжала со второстепенной дороги и врезалась в Volkswagen Caravelle. Водитель Caravelle не справился с управлением и столкнулся с Seat.

Обладательницу Hyundai с болями в грудной клетке отправили в больницу в областную столицу. Водитель и пассажирка Volkswagen отделались легкими травмами. Находившихся в Seat женщину и ее трехлетнюю дочку также с травмами отправили в местную больницу.

Ранее четырехлетний ребенок получил травмы в ходе ДТП в Твери. У него имеется подозрение на сотрясение головного мозга. Mitsubishi врезался в двигавшийся перед ним Citroen на проспекте Калинина у дома №66.