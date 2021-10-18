Высокая скорость пульсовой волны при COVID-19 увеличивает риск летального исхода

Москва, 18 октября. Европейские ученые из Италии и Британии выяснили, что высокая скорость пульсовой волны у пациентов с коронавирусом может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода.

Скорость пульсовой волны выше у людей старшего возраста и гипертоников. Более того, она растет при остром воспалении, связанного с COVID-19. Такое открытие может позволить диагностировать тяжелые случаи коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Норма для людей молодого и среднего возраста равна 5,5-8 м/с. Однако с возрастом скорость увеличивается из-за уменьшения эластичности стенок артерий.

Исследование на 1617 пациентах с коронавирусом показало, что у инфицированных скорость пульсовой волны выше, чем у здоровых на 1,89 м/с. Ученые отметили, что рост волны на 1 м/с повышает вероятность летального исхода на 14%.

Ранее американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных. Специалисты отметили, что заражение все же возможно, так как на данный момент вакцины не обладают 100% защитой.