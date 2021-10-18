Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 01:46
01:41
Общество
Жирное мясо и алкоголь вошли в список плохих для сна продуктов
01:41
Общество
Экстрасенс Дэвис предсказала скорую коронацию принца Уильяма
01:29
Экономика
Финансист Спиваков посоветовал использовать кредитную карту для ежедневных трат
01:19
Политика
ABC Nyheter: Украина постепенно распадается
01:06
Общество
Адвокат Жаров объяснил, почему суд отдает детей биологическим родственникам
01:01
Экономика
Минэкономразвития снизило прогноз по росту доходов россиян на 0,5%
00:55
Экономика
Более 60% международных компаний намерены увеличить присутствие в России к 2024 году
00:53
Экономика
Зеленский назвал нормальными цены на газ для украинцев
00:52
Общество
Покупка сильнодействующих лекарств без рецепта может обернуться для россиян штрафом
00:52
Происшествия
Трехлетняя девочка пострадала в аварии в Тверской области
Все новости

Высокая скорость пульсовой волны при COVID-19 увеличивает риск летального исхода
Общество
Высокая скорость пульсовой волны при COVID-19 увеличивает риск летального исхода
pixabay.com

Москва, 18 октября. Европейские ученые из Италии и Британии выяснили, что высокая скорость пульсовой волны у пациентов с коронавирусом может свидетельствовать о более высоком риске летального исхода.

Скорость пульсовой волны выше у людей старшего возраста и гипертоников. Более того, она растет при остром воспалении, связанного с COVID-19. Такое открытие может позволить диагностировать тяжелые случаи коронавируса. Об этом сообщают «Известия».

Вероятность смерти считается повышенной при скорости пульсовой волны выше 13 м/с. Норма для людей молодого и среднего возраста равна 5,5-8 м/с. Однако с возрастом скорость увеличивается из-за уменьшения эластичности стенок артерий.

Исследование на 1617 пациентах с коронавирусом показало, что у инфицированных скорость пульсовой волны выше, чем у здоровых на 1,89 м/с. Ученые отметили, что рост волны на 1 м/с повышает вероятность летального исхода на 14%.

Ранее американские ЦКПЗ сообщили о снижении в 11 раз риска смерти от COVID-19 у вакцинированных. Специалисты отметили, что заражение все же возможно, так как на данный момент вакцины не обладают 100% защитой.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Высокая скорость пульсовой волны при COVID-19 увеличивает риск летального исхода
диагностика коронавирус пульс
Комментировать