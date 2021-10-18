Спрос на беспроводные наушники в России вырос на треть в 2021 году

Москва, 18 октября. Россияне стали все чаще приобретать беспроводную аудиотехнику. Так, за последние девять месяцев текущего года спрос на Bluetooth-наушники вырос на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого. Чем обусловлено стремительное увеличение их популярности, объяснили российские ретейлеры.

По их словам, главным фактором является удобство беспроводных наушников. Вендоры же объясняют это тем, что современные смартфоны больше не оснащают разъемом для проводных моделей, желая уменьшить объемы устройства. Это вынуждает пользователей приобретать аксессуары по большей цене, передают «Известия».

Наибольшим спросом пользуются беспроводные наушники марки JBL. Они занимают 19,6% на данном сегменте рынка. На втором месте расположилась компания Xiaomi, техника которой уверенно держит 14,6% продаж. Замыкает тройку лидеров Apple, их наушникам отдают предпочтение 11,2% покупателей.

«На четвертое место в топ-5 продаж в натуральном выражении в этом году поднялись устройства, не относящиеся к известным мировым брендам...» — сообщил вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин.

В целом за девять месяцев текущего года россияне приобрели свыше 15 миллионов наушников. Общая стоимость их покупок превысила 38 миллиардов рублей, что, как отметили представители «М.Видео–Эльдорадо», на 5 и 25 процентов соответственно выше, чем в прошлом году.

На фоне всемирной пандемии россияне стали чаще приобретать технику и иные товары онлайн. Как выяснили аналитики, интернет-магазинами по большей части пользуются женщины.