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Читатели Express раскритиковали НАТО за провокации у российских границ

  /   Обновлено: 18 октября 2021 00:34
Армия
Читатели Express раскритиковали НАТО за провокации у российских границ
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Лондон, 18 октября. Британские читатели портала Express назвали провокационными действия Вашингтона вблизи российских границ.

Некоторые из британцев отметили, что регулярная активность Североатлантического альянса может сыграть против него. Об этом говорится на сайте Express.

«Прекратите тыкать палкой в медведя. Вы об этом пожалеете», — отметил комментатор.

«НАТО так любит проводить провокационные маневры поблизости от границ России, но виноваты во всем почему-то русские», — написал другой.

Еще один читатель отметил, что таким образом НАТО пытается проверить скорость реакции России. Другой заключил, что это игры «взрослых детей», передает РИА Новости.

Ранее российский истребитель МиГ-31 сопроводил над Японским морем американский стратегический бомбардировщик B-1B. Российский самолет предотвратил нарушение государственных границ американским бомбардировщиком, передает RT.

Ранее член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош обвинил НАТО в намеренном разрушении отношений с Россией. Бартош отметил, что к настоящему моменту отношения между Москвой и Альянсом практически полностью заморожены, а выдворение восьми российских дипломатов является очередным шагом к их окончательному разрыву.

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