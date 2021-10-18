ВМФ России примет на вооружение новых подводных роботов

Москва, 18 октября. Военно-морской флот России проводит испытания новых морских беспилотных аппаратов в составе частей и подразделений противодиверсионных сил и средств (ПДСС). Информацию об этом рассказал источник в Минобороны.

Подводные роботы предназначаются для охоты за морскими диверсантами и обнаружения противников на территории охраняемых объектов. Также новые аппараты созданы для осмотра судов, кораблей и подводных сооружений. Кроме этого, беспилотники способны производить мониторинг обстановки под водой.

Роботы могут действовать как по команде оператора, так и в автономном режиме, рассказал источник в интервью «Известиям». По словам специалистов, использование ВМФ России таких подводных дронов значительно повысит защиту военных баз и гражданских объектов.

Недавно стало известно, что боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая проводят совместные учения «Морское взаимодействие — 2021» в акватории Японского моря.