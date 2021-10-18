Карты платежной системы «Мир» начнут подключать к Google Pay с 26 октября

Москва, 18 октября. Банки начнут подключать к Google Pay карты национальной платежной системы «Мир» с 26 октября, говорится в бюллетене национальной платежной системы.

Осенний технологический релиз платежной системы предоставит возможность начать реализацию сервиса Google Pay банкам-эмитентам, сообщает со ссылкой на бюллетень «Мира» газета «Известия». В ВТБ отметили, что у банков появится возможность начать работу над интеграцией на своей стороне. Но в каждой кредитной организации сроки подключения технологии устанавливаются индивидуально. Банк планирует предоставить сервис одним из первых.

В МКБ изданию сообщили, что работы по отладке технологии уже ведутся, подключить сервис Google Pay для карт «Мир» финансовая организация планирует до конца текущего года. Представители ПСБ, «Хоум Кредит», «Ренессанс Кредите» и «Дом.рф» также заявили газете, что их организации планируют поддержать технологию.

Ранее сообщалось, что платежная система «Мир» изменит технологические детали возврата средств по операциям, предполагающим начисление электронных чаевых и снятие наличных в магазинах с покупкой. С 26 октября клиенты получат возможность вернуть деньги за основную часть платежа, но оставить неизменной сумму выданных наличных или чаевых.