Больше 10% россиян участвовали в распределении местного бюджета

Москва, 18 октября. Всего 52% опрошенных знают о программе инициативного бюджетирования, при которой жители сами выбирают местные проблемы, на которые нужно потратить часть муниципального бюджета. 13% респондентов принимали в ней участие.

Показатель осведомленности по этому вопросу вырос на 13% с 2018 года, информирует РБК на основе исследования ВЦИОМ. Еще 47% опрошенных россиян даже не знали о такой возможности по причине слабого освещения темы в СМИ и других источниках. Чаще всего о неосведомленности заявляли мужчины в возрасте 35-44 и 25-34 лет.

На данный момент принять участие в программе распределения части местного бюджета готовы 41% респондентов. Еще 56% россиян считают, что бюджет должны составлять специалисты. Чаще всего о готовности поучаствовать заявляли жители больших городов.

Недавно был проведен опрос, который выявил готовность россиян соврать ради достижения карьерных высот. Оказалось, что на обман в любой момент готовы пойти 11% респондентов.