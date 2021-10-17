Ученые Цюрихского университета создали автопилот для дронов с нейросетью

Берн, 17 октября. Специалисты Цюрихского университета в Швеции разработали систему-автопилот для дронов. Она позволяет машинам летать на больших скоростях среди деревьев.

Система автоматического управления позволяет дронам передвигаться на высокой скорости по неизвестной местности. Для ее создания специалисты применили нейросеть с элементами машинного обучения. Именно она позволяет строить лучший маршрут для передвижения в соответствии со скоростью полета и участком.

Теперь дрон способен анализировать окружающую его среду с помощью трехмерных камер. Они расположены на поверхности летательного аппарата. Швейцарские ученые создали квадрокоптер на основе системы NVIDIA Jetson TX2 с графическим модулем для анализа местности.

Ранее на форуме «Армия» были представлены новые малогабаритные БПЛА «Муха» и робототехнический комплекс «Жук», передает RT.