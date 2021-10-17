Футбольная сборная России поздравила киберспортсменов Team Spirit с чемпионством

Москва, 17 октября. Сборная России по футболу в официальном аккаунте в Twitter поздравила с победой на чемпионате мира по игре в Dota 2 киберспортивную российскую команду Team Spirit.

В сообщении отмечается, что российская команда впервые выиграла такой крупный турнир. Футболисты назвали «красавцами» киберспортсменов. На прикрепленной фотографии победители международного турнира International 10 представлены в форме сборной России. Капитан Team Spirit Ярослав Найденов поблагодарил фанатов за огромную поддержку.

Впервые российская команда выиграла чемпионат мира по #Dota2!



В драматичном финале @team__spirit обыграли PSG.LGD и выиграли #TI10! Красавцы! https://t.co/Z3BIzZOva0 — Сборная России (@TeamRussia) October 17, 2021

Ранее российский киберспортивный клуб Team Spirit выиграл гранд-финал турнира The International 10, где команда обыграла китайскую организацию PSG.LGD. Чемпионат мира проходил в Бухаресте. Победители выиграли более 18 млн долларов призовых.