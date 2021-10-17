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Футбольная сборная России поздравила киберспортсменов Team Spirit с чемпионством
Спорт
Футбольная сборная России поздравила киберспортсменов Team Spirit с чемпионством
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Москва, 17 октября. Сборная России по футболу в официальном аккаунте в Twitter поздравила с победой на чемпионате мира по игре в Dota 2 киберспортивную российскую команду Team Spirit.

В сообщении отмечается, что российская команда впервые выиграла такой крупный турнир. Футболисты назвали «красавцами» киберспортсменов. На прикрепленной фотографии победители международного турнира International 10 представлены в форме сборной России. Капитан Team Spirit Ярослав Найденов поблагодарил фанатов за огромную поддержку.

Ранее российский киберспортивный клуб Team Spirit выиграл гранд-финал турнира The International 10, где команда обыграла китайскую организацию PSG.LGD. Чемпионат мира проходил в Бухаресте. Победители выиграли более 18 млн долларов призовых.

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киберспорт чемпионат мира dota 2
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