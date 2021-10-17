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Зеленский допустил обмен Медведчука при условии наличия у него гражданства России
Политика
Зеленский допустил обмен Медведчука при условии наличия у него гражданства России
Федеральное агентство новостей

Киев, 17 октября. Возможность обмена главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука была бы реальна, если бы у него было российское гражданство, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

Медведчуку было предъявлено обвинение в государственной измене и содействии терроризму. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов утверждает, что подозреваемый участвовал в организации поставок угля из Донбасса. На данный момент Медведчук находится под арестом. Как отметил Зеленский, предложения об обмене от России не поступали, так как глава политсовета ОПЗЖ является гражданином Украины, к которому применяется законодательство его родной страны.

«С другой стороны — если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть русское гражданство, к примеру, ну, вполне возможно. <...> Тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине», — заявил президент страны.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев в свою очередь считает, что попытки обвинить Медведчука предпринимаются в связи со стремлением поднять ставки перед переговорным процессом в рамках «нормандского формата». По его словам, ранее встреча сопровождалась обстрелами в Донбассе, однако теперь Украина нашла другой способ.

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