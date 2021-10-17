Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 00:11
00:02
Экономика
Депутат Госдумы Вассерман: «Зеленая» энергетика угрожает не только норвежским оленям
23:55
Технологии
Ученые Цюрихского университета создали автопилот для дронов с нейросетью
23:42
Спорт
Футбольная сборная России поздравила киберспортсменов Team Spirit с чемпионством
23:24
Политика
Зеленский допустил обмен Медведчука при условии наличия у него гражданства России
23:21
Политика
Пушков счел бесполезными купленные Польшей у США танки «Абрамс»
23:09
Политика
Французский посол покинул Минск по требованию МИД Белоруссии
23:03
Общество
Собчак собралась снимать фильм про киберспорт после победы Team Spirit
22:46
Политика
Депутат Рады Кузьмин обвинил Зеленского в попытке шантажировать Путина
22:35
Происшествия
Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
22:27
Весь мир
BlackRock защищает проекты по добыче ископаемого топлива в Австралии
Все новости

Пушков счел бесполезными купленные Польшей у США танки «Абрамс»

  /   Обновлено: 17 октября 2021 23:21
Политика
Пушков счел бесполезными купленные Польшей у США танки «Абрамс»
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 октября. Американские танки М1 «Абрамс», купленные Польшей, не помогут Варшаве в случае наступательной войны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков оценил полезность купленных Польшей танков у США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Закупают, чтобы потешить свое самолюбие: мол, и мы с танками», — отметил он.

Сенатор в шутку предложил Варшаве возродить в армии отряды крылатых гусар элитной кавалерии Королевства Польского и Речи Посполитой. По его словам, они были бесполезными, но выглядели эффектно.

Ранее Пушков, комментируя ситуацию с ценами на газ, заявил, что Польша никогда не отличалась рациональным мышлением. Так он прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды о противостоянии «угрозам» от российского газопровода «Северный поток — 2», передает RT.

Польский лидер призвал НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Дуда считает, что начало строительства «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Пушков счел бесполезными купленные Польшей у США танки «Абрамс»
польша пушков танки
Комментировать