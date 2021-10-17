Пушков счел бесполезными купленные Польшей у США танки «Абрамс»

Москва, 17 октября. Американские танки М1 «Абрамс», купленные Польшей, не помогут Варшаве в случае наступательной войны, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков оценил полезность купленных Польшей танков у США. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Закупают, чтобы потешить свое самолюбие: мол, и мы с танками», — отметил он.

Сенатор в шутку предложил Варшаве возродить в армии отряды крылатых гусар элитной кавалерии Королевства Польского и Речи Посполитой. По его словам, они были бесполезными, но выглядели эффектно.

Ранее Пушков, комментируя ситуацию с ценами на газ, заявил, что Польша никогда не отличалась рациональным мышлением. Так он прокомментировал слова польского президента Анджея Дуды о противостоянии «угрозам» от российского газопровода «Северный поток — 2», передает RT.

Польский лидер призвал НАТО и Евросоюз задуматься о противостоянии «вызовам», которые могут исходить от запуска российского газопровода «Северный поток — 2». Дуда считает, что начало строительства «Северного потока — 2» является «ошибкой стратегического значения».