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Французский посол покинул Минск по требованию МИД Белоруссии
Политика
Французский посол покинул Минск по требованию МИД Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Гагарин

Минск, 17 октября. Посол Франции Николя де Буйан де Лакост покинул Минск по требованию белорусских властей. Об этом со ссылкой на самого дипломата сообщает France-Presse.

Неназванная представительницы французского посольства в республике заявила изданию, что дипломат уже попрощался с сотрудниками диппредставительства.

«Французский посол покидает Белоруссию по требованию Минска», — сообщило агентство France Presse в Twitter.

Собеседница издания уточнила, что по требованию МИД Белоруссии Николя де Буйан де Лакост должен был покинуть страну до 18 октября. Она уточнила, что посол уже выехал из страны.

Ранее во внешнеполитической службе Евросоюза сообщили, что объединение намерено ввести очередной пакет санкций против Белоруссии. Новые ограничительные меры будут утверждены в течение ноября.

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