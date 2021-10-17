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Собчак собралась снимать фильм про киберспорт после победы Team Spirit

  /   Обновлено: 17 октября 2021 23:03
Общество
Собчак собралась снимать фильм про киберспорт после победы Team Spirit
Prt Scr youtube.com  /  Первый канал

Москва, 17 октября. Телеведущая и журналистка Ксения Собчак заявила о желании снять фильм про киберспорт. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Скорей всего, такое желание возникло у Собчак после триумфальной победы российских киберспортсменов из команды Team Spirit на чемпионате The International 10. В своем Telegram-канале телеведущая сделала репост записи, на которой изображен скриншот бывшего лидера команды Virtus.pro Антона Черепенникова.

Он сделал ставку на победу российской команды в размере 1,5 млн рублей. После того как Team Spirit заняли первое место на чемпионате мира по Dota 2, Черепенников выиграл более 44 млн рублей.

Гранд-финал турнира The International 10 состоялся в Бухаресте. Он проходил с 7 по 17 октября. Россияне из Team Spirit стали победителями чемпионата. Его призовой фонд насчитывал 40 млн долларов, из них 18,5 млн долларов унесла отечественная команда Team Spirit, передает RT.

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