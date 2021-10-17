Депутат Рады Кузьмин обвинил Зеленского в попытке шантажировать Путина

Киев, 17 октября. Депутата украинской Рады Рената Кузьмина возмутило заявление президента страны Владимира Зеленского о возможности обмена политика Виктора Медведчука.

Зеленский в воскресенье заявил, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - за жизнь», если бы Москва подтвердила наличие у него российского гражданства.

Кузьмин считает, что Медведчука могли взять в заложники, чтобы шантажировать президента России Владимира Путина и обменять его на дешевый газ или уголь.

«Так Медведчука просто взяли в заложники? Для того, чтобы шантажировать Путина? Для того, чтобы обменять на дешевый газ? Или на дешевый уголь? Или на показ телесериала «Сваты» на "Россия-1"?» — задался вопросом в своем Telegram-канале украинский парламентарий.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уголовное дело против украинского предпринимателя и политика Виктора Медведчука попыткой официального Киева «задушить» набирающего народную популярность конкурента. Он жестко раскритиковал преследование лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» в ходе беседы с представителями прессы.