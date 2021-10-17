Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов

Тирана, 17 октября. Российское посольство в Албании попросило дождаться результатов следственной экспертизы по делу о гибели российских туристов в балканской стране.

Дипломаты также попросили не распространять неподтвержденные версии о трагедии, сообщает со ссылкой на дипмиссию России в Албании РИА Новости.

Заявление посольства появилось после того, как местные СМИ опубликовали неофициальных версий происшествия. Издания, в частности, сообщали о возможном пищевом отравлении и отравлении хлором в бассейне.

Ранее сообщалось, что четверо российских туристов 15 октября были обнаружены в мертвыми в отеле на западе страны. Правоохранительные органы сообщили, что тела россиян нашли в сауне отеля в городе Керрет.