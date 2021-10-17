Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 22:41
22:35
Происшествия
Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
22:27
Весь мир
BlackRock защищает проекты по добыче ископаемого топлива в Австралии
22:17
Весь мир
Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
22:16
Политика
Пушков: Facebook перегнул палку попытками оттянуть процедуру штрафа
22:15
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил жителей страны со Всемирным днем продовольствия
22:13
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработает программу по борьбе с дезинформацией
22:12
Весь мир
Водитель из Камеруна рассказал о нападении боевиков в ЦАР и халатности миротворцев ООН
22:05
Весь мир
Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
22:05
Общество
Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов в 26 млн рублей с Facebook
21:59
Весь мир
Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
Все новости

Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
Происшествия
Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
Федеральное агентство новостей  /  Оксана Баландина

Тирана, 17 октября. Российское посольство в Албании попросило дождаться результатов следственной экспертизы по делу о гибели российских туристов в балканской стране.

Дипломаты также попросили не распространять неподтвержденные версии о трагедии, сообщает со ссылкой на дипмиссию России в Албании РИА Новости.

Заявление посольства появилось после того, как местные СМИ опубликовали неофициальных версий происшествия. Издания, в частности, сообщали о возможном пищевом отравлении и отравлении хлором в бассейне.

Ранее сообщалось, что четверо российских туристов 15 октября были обнаружены в мертвыми в отеле на западе страны. Правоохранительные органы сообщили, что тела россиян нашли в сауне отеля в городе Керрет.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
туристы албания посольство рф
Комментировать