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Пушков: Facebook перегнул палку попытками оттянуть процедуру штрафа

  /   Обновлено: 17 октября 2021 22:16
Политика
Пушков: Facebook перегнул палку попытками оттянуть процедуру штрафа
flickr.com  /  Совет Федерации

Москва, 17 октября. Компания Facebook перегнула палку игнорированием решений российских органов власти, чем спровоцировала процедуру взимания 26 миллионов рублей в принудительном порядке, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, в прошлом году компания заработала в России порядка 80 миллиардов долларов, поэтому следующий штраф должен быть качественно больше.

«Скажем, 10% от годового оборота, то есть исчисляться миллиардами рублей», — сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

Сыграли свою роль и попытки оттянуть процедуру штрафа, и отказ блокировать запрещенный контент. Руководство соцсети ранее отказалось удалять запрещенную в России информацию. В результате служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против американской компании Facebook на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

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