Москва, 17 октября. Компания Facebook перегнула палку игнорированием решений российских органов власти, чем спровоцировала процедуру взимания 26 миллионов рублей в принудительном порядке, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По мнению политика, в прошлом году компания заработала в России порядка 80 миллиардов долларов, поэтому следующий штраф должен быть качественно больше.

«Скажем, 10% от годового оборота, то есть исчисляться миллиардами рублей», — сообщил Пушков в своем Telegram-канале.

Сыграли свою роль и попытки оттянуть процедуру штрафа, и отказ блокировать запрещенный контент. Руководство соцсети ранее отказалось удалять запрещенную в России информацию. В результате служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против американской компании Facebook на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы.