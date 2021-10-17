Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге

Претория, 17 октября. Жительница провинции Квазулу-Натал Лалела Мсване одержала победу в конкурсе «Мисс ЮАР 2021». Девушка получила 70 000 долларов, меблированную квартиру в светском районе Йоханнесбурга и новый Mercedes-Benz C-класса.

«Я обладаю должным упорством, лидерскими качествами и навыками общения с людьми. Совокупность этих фактов сделали меня достойной обладательницей титула. С открытым сердцем и умом, а также стремлением учиться и расти, я с честью приняла корону «Мисс ЮАР 2021», — рассказала Мсване.

Победительница конкурса профессиональная модель и танцовщица. Она получила степень бакалавра в Университете Претории по специальности гражданское право. После награждения Мсване заявила, что даже бронза стала бы для нее большим достижением:

«Я действительно не ожидала первого места, именно поэтому и начала плакать. Меня это потрясло, так как даже попадание в тройку лучших стало бы счастьем. На золото я не рассчитывала и благодарна всем присутствующим за поддержку».

Ранее в ЦАР прошел конкурс «Мисс Культура 2021». Представительницы прекрасного пола продемонстрировали зрителям этнические танцы и другие особенности национальной культуры.