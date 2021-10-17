Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 22:41
22:35
Происшествия
Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
22:27
Весь мир
BlackRock защищает проекты по добыче ископаемого топлива в Австралии
22:17
Весь мир
Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
22:16
Политика
Пушков: Facebook перегнул палку попытками оттянуть процедуру штрафа
22:15
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил жителей страны со Всемирным днем продовольствия
22:13
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработает программу по борьбе с дезинформацией
22:12
Весь мир
Водитель из Камеруна рассказал о нападении боевиков в ЦАР и халатности миротворцев ООН
22:05
Весь мир
Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
22:05
Общество
Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов в 26 млн рублей с Facebook
21:59
Весь мир
Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
Все новости

Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
Весь мир
Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
pixabay.com  / 

Претория, 17 октября. Жительница провинции Квазулу-Натал Лалела Мсване одержала победу в конкурсе «Мисс ЮАР 2021». Девушка получила 70 000 долларов, меблированную квартиру в светском районе Йоханнесбурга и новый Mercedes-Benz C-класса.

«Я обладаю должным упорством, лидерскими качествами и навыками общения с людьми. Совокупность этих фактов сделали меня достойной обладательницей титула. С открытым сердцем и умом, а также стремлением учиться и расти, я с честью приняла корону «Мисс ЮАР 2021», — рассказала Мсване.

Победительница конкурса профессиональная модель и танцовщица. Она получила степень бакалавра в Университете Претории по специальности гражданское право. После награждения Мсване заявила, что даже бронза стала бы для нее большим достижением:

«Я действительно не ожидала первого места, именно поэтому и начала плакать. Меня это потрясло, так как даже попадание в тройку лучших стало бы счастьем. На золото я не рассчитывала и благодарна всем присутствующим за поддержку».

Ранее в ЦАР прошел конкурс «Мисс Культура 2021». Представительницы прекрасного пола продемонстрировали зрителям этнические танцы и другие особенности национальной культуры.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
африка юар
Комментировать