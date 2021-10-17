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Лидер ЦАР поздравил жителей страны со Всемирным днем продовольствия
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Лидер ЦАР поздравил жителей страны со Всемирным днем продовольствия
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 17 октября. Жители Центральноафриканской Республики отпраздновали Всемирный день продовольствия и День сельских женщин. Прошедшее в Боали мероприятие посетили президент страны Фостен-Арканж Туадера, премьер-министр Анри-Мари Дондра и другие высокопоставленные чиновники.

Событие прошло под лозунгом «Действуй ради будущего». Глава страны вручил грамоты фермерам, занимающимся восстановлением сельского хозяйства. Отсутствующих на празднике работников аграрного сектора представлял президент Экономического совета Альфред Тайнга Полоко.

«Сельскохозяйственная индустрия — рычаг развития нашего государства! ЦАР станет лучшей страной Африки», — заявил Фостен-Арканж Туадера.

После официальной части высокопоставленные гости отправились на выставочную площадку, демонстрирующую посетителям мероприятия успехи, которых добилось правительство ЦАР в сфере животноводства, культивации растений и механизации сбора урожая.

Ранее корреспонденты Ndjoni Sango рассказали, что праздник решили провести в Боали неслучайно. Во время вооруженного кризиса город снабжал столицу республики продовольствием и являлся единственным источником электроэнергии.

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