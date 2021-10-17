Минсвязи ЦАР разработает программу по борьбе с дезинформацией

Банги, 17 октября. Министр связи и средств массовой информации Центральноафриканской Республики Серж Гислен Джори провел пресс-конференцию, посвященную методам борьбы с распространением сфабрикованных материалов.

«Ангажированные издания, публикующие вбросы, хотят перечеркнуть все усилия правительства, направленные на восстановление страны. Власти занимаются многоуровневым обеспечением безопасности и противодействуют распространению фейков, вводящих центральноафриканцев в заблуждение», — заявил министр.

Джори сообщил журналистам, что ведомство разрабатывает специальную программу по борьбе с дезинформацией. Ее участники займутся отслеживанием лиц и организаций, распространяющих ложные данные.

При выявлении несоответствия действительности авторов материала предупредят об ответственности и попросят удалить или опровергнуть публикацию. В случае отказа владельцев издания накажут в соответствии с законами ЦАР, а ресурс заблокируют.

Ранее министр связи встретился с автором проекта «Телевидение в каждый дом» Сержем Ананьона Хунтонджи.