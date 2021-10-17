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Водитель из Камеруна рассказал о нападении боевиков в ЦАР и халатности миротворцев ООН
Весь мир
Водитель из Камеруна рассказал о нападении боевиков в ЦАР и халатности миротворцев ООН
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 17 октября. Боевики атаковали колонну камерунских грузовиков, следовавших в столицу Центральноафриканской Республики. Нападение произошло после отказа миротворцев ООН обеспечить безопасность транспорта.

Об инциденте, произошедшим на трассе Яунде-Банги, сообщил один из водителей фур в рамках видеоинтервью для Radio Lengo Songo.

«ЦАР испытывает проблемы с безопасностью. Мы подверглись нападению из-за того, что конвой ехал без охраны. Сотрудники многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) отказались сопровождать нас», — рассказал мужчина.

По его словам, он и шестеро его коллег прибыли в Центральноафриканскую Республику из Камеруна для перевозки грузов. После пересечения границы колонну должны были сопровождать сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН.

Однако миротворцы пренебрегли прямыми обязательствами и отправили транспорт до Банги без охраны. Впоследствии камерунцы попали в засаду бандитов. Выживший водитель отметил, что нападение организовали боевики из радикальной исламистской группировки «экс-Селека».

flickr.com / Hervé Serefio

Сотрудники радиостанции Lengo Songo напомнили, что ранее в ЦАР произошло аналогичное происшествие, когда радикалы расстреляли гуманитарный конвой на трассе Бамбари — Алиндао. В результате инцидента погибли десятки мирных жителей.

«Миротворцы ООН вновь отказались исполнить долг и не обеспечили защиту автоколонны. В прошлый раз подобная халатность привела к гибели гражданских. Люди уверены, что сотрудники ООН находятся в сговоре с боевиками из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и сообщают им время и место следования гумконвоев», — говорится в материале Radio Lengo Songo.

Ранее координатор движения «Центральноафриканская синергия» Бертран Симплис Оулифи потребовал вывести контингент ООН из страны. По его словам, присутствие сотрудников МИНУСКА в республике не имеет смысла, так как они не справляются с возложенными на них обязательствами по защите гражданского населения.

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