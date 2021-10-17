Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов в 26 млн рублей с Facebook

Москва, 17 октября. Принудительное взыскание штрафов в размере 26 млн рублей началось с компании Facebook. Руководство этой соцсети ранее отказалось удалять запрещенную в России информацию. Об этом сообщается в электронном банке исполнительных производств ФССП РФ.

Служба судебных приставов открыла восемь исполнительных производств против американской компании Facebook на основании решений 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы. Их общая сумма составила 26 млн рублей. Этот суд ранее уже назначал компании несколько штрафов из-за отказа удалять запрещенные законодательством материалы.

Федеральная служба безопасности России посчитала ранее, что умные очки от компании Facebook, могут выступать в качестве шпионского оборудования. Такую категорию очки получили из-за некоторых «конструктивных особенностей».