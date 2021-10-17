Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР

Банги, 17 октября. Международный уголовный суд (МУС) завершил процесс по делу главаря радикальной исламистской группировки «Селека» Махамата Саида Абдель Кани, сообщает Radio Ndeke Luka. Полевого командира обвиняют в нарушении прав человека, военных преступлениях, проведении пыток и массовых казней на территории Центральноафриканской Республики.

Итоговое слушание заняло три дня. Заседание завершилось выступлением представителя жертв радикалов Сары Пелле:

«Когда людей пытали в следственном изоляторе, Махамат Саид ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Сторона обвинения предоставила достаточно доказательств того, что подозреваемый нарушил более чем 14 пунктов закона».

В заключение юрист обратилась к суду с просьбой учесть многочисленные свидетельские показания против Саида во время принятия заключительного решения по его делу. Далее слово передали адвокату преступника Дженнифер Наури, которая заявила, что защита не считает достоверными следственные материалы:

«Улик и фактических доказательств недостаточно для подтверждения обвинений против моего клиента. Мы требуем справедливого правосудия».

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МУС вынесет итоговое решение не позднее чем в течение 60 дней после заседания.

Ранее жители ЦАР потребовали арестовать бывшего командира радикальной исламистской группировки «Селека» Нурредина Адама, по приказу которого боевики убили сотни гражданских. Масштабное реформирование судебного сектора позволило правоохранителям заняться расследованием военных преступлений тех, кто избежал наказания после вооруженного конфликта 2013 года.