Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 октября 22:40
22:35
Происшествия
Посольство РФ в Албании попросило не тиражировать версии о гибели российских туристов
22:27
Весь мир
BlackRock защищает проекты по добыче ископаемого топлива в Австралии
22:17
Весь мир
Победительницу конкурса «Мисс ЮАР 2021» наградили автомобилем и квартирой в Йоханнесбурге
22:16
Политика
Пушков: Facebook перегнул палку попытками оттянуть процедуру штрафа
22:15
Весь мир
Лидер ЦАР поздравил жителей страны со Всемирным днем продовольствия
22:13
Весь мир
Минсвязи ЦАР разработает программу по борьбе с дезинформацией
22:12
Весь мир
Водитель из Камеруна рассказал о нападении боевиков в ЦАР и халатности миротворцев ООН
22:05
Весь мир
Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
22:05
Общество
Судебные приставы начали принудительное взыскание штрафов в 26 млн рублей с Facebook
21:59
Весь мир
Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
Все новости

Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
Весь мир
Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
commons.wikimedia.org  /  Vincent van Zeijst

Банги, 17 октября. Международный уголовный суд (МУС) завершил процесс по делу главаря радикальной исламистской группировки «Селека» Махамата Саида Абдель Кани, сообщает Radio Ndeke Luka. Полевого командира обвиняют в нарушении прав человека, военных преступлениях, проведении пыток и массовых казней на территории Центральноафриканской Республики.

Итоговое слушание заняло три дня. Заседание завершилось выступлением представителя жертв радикалов Сары Пелле:

«Когда людей пытали в следственном изоляторе, Махамат Саид ничего не сделал, чтобы это предотвратить. Сторона обвинения предоставила достаточно доказательств того, что подозреваемый нарушил более чем 14 пунктов закона».

В заключение юрист обратилась к суду с просьбой учесть многочисленные свидетельские показания против Саида во время принятия заключительного решения по его делу. Далее слово передали адвокату преступника Дженнифер Наури, которая заявила, что защита не считает достоверными следственные материалы:

«Улик и фактических доказательств недостаточно для подтверждения обвинений против моего клиента. Мы требуем справедливого правосудия».

wikipedia.org / Hypergio / CC BY-SA 4.0

МУС вынесет итоговое решение не позднее чем в течение 60 дней после заседания.

Ранее жители ЦАР потребовали арестовать бывшего командира радикальной исламистской группировки «Селека» Нурредина Адама, по приказу которого боевики убили сотни гражданских. Масштабное реформирование судебного сектора позволило правоохранителям заняться расследованием военных преступлений тех, кто избежал наказания после вооруженного конфликта 2013 года.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Экс-главарь группировки «Селека» ответит перед законом за преступления против жителей ЦАР
африка цар
Комментировать