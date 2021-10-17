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Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
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Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
Весь мир
Журналисты Ndjoni Sango обвинили боевиков в незаконном присвоении ценных ресурсов ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 17 октября. Центральноафриканские журналисты проанализировали действия конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и пришли к выводу, что боевики искусственно создают нестабильность в регионе ради собственного обогащения. Радикалы дестабилизируют обстановку в республике, чтобы захватить контроль над месторождениями и получить доступ к полезным ископаемым, пишут сотрудники издания Ndjoni Sango.

«Они сеют хаос и занимаются террором ради наживы. Боевики осаждают районы, богатые полезными ископаемыми и редкоземельными ресурсами. В результате их действий тысячи мирных граждан вынужденно покинули дома. Нападения привели к большим человеческим потерям», — говорится в статье.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Авторы материала считают, что радикалы намеренно препятствуют восстановлению мира в республике и провоцируют вооруженные конфликты. В условиях кризиса безопасности они могут заниматься незаконной торговлей редкоземельными ресурсами:

«Террористы не нуждаются в развитии страны. Они регулярно подписывают мирные соглашения, после чего сразу же нарушают их. Ими движет жажда наживы. Именно ради заработка боевики пытаются захватить власть. Они хотят бесконтрольно грабить республику».

Тем не менее военнослужащие ЦАР контролируют ситуацию. Накануне министр Генерального секретариата правительства Максим Балалу заявил, что благодаря российским инструкторам национальная армия восстановила контроль почти над всей территорией страны. Позже глава Национальной ассамблеи Симплис Матье Саранджи наградил представителя отечественных специалистов, президента Содружества офицеров за международную безопасность Александра Иванова грамотой.

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