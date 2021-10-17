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Располневшая экс-солистка группы Serebro Серябкина на отдыхе в Австрии умилила поклонников
Шоу-бизнес
Располневшая экс-солистка группы Serebro Серябкина на отдыхе в Австрии умилила поклонников
vk.com  /  Ольга Серябкина

Вена, 17 октября. Известная российская певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина показала кадры с отдыха в Вене. Звезда прогуливалась по австрийской столице с подругой и супругом Георгием Начкебией.

Артистка до последнего скрывала свою беременность. Но в последнее время Серябкина прибавила в весе и стала чаще демонстрировать округлившийся живот. Для посещения роскошного дворца Шенбрунн она выбрала удобную водолазку нюдового цвета, а также облегающие брюки черного цвета.

«Солнечная Вена», — подписала Серябкина снимок.

Prt Scr instagram.com / @seryabkina

Публикация набрала всего за несколько часов более 40 тысяч лайков, под ней появились сотни комментариев. Пользователи заметили, что беременность очень к лицу 36-летней Серябкиной. Один из фолловеров пожелал артистке родить мальчика.

«Как же тебе к лицу беременность, дорогая наша»;

«В период беременности женщина самая красивая»;

«Серябкина с животиком еще красивее стала», — написали фанаты.

Ольга Серябкина стала известна благодаря группе Serebro, куда ее привела Елена Темникова. Коллектив успешно выступил на «Евровидении», а после записи синглов «Дыши», «Опиум», «Скажи, не молчи» стал популярным в России и странах СНГ. В дебютный альбом ОпиумRoz вошли композиции, написанные Серябкиной. Певица объявила об уходе из группы в 2018 году, решив начать сольную карьеру.

Ранее исполнительница поделилась снимком с прогулки по лесу. В поход за грибами Серябкина отправилась в черном удобном свитере, леггинсах в тон и резиновых сапогах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Располневшая экс-солистка группы Serebro Серябкина на отдыхе в Австрии умилила поклонников
беременность серябкина материнство
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