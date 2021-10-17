Виктория Лопырева появилась на Expo-2021 в Дубае в компании Елены Блиновской

Дубай, 17 октября. Посол ООН Виктория Лопырева стала гостьей Expo-2021 в Дубае, где звезда появилась в обществе подруги Елены Блиновской. Модели продемонстрировали летние наряды для выхода в свет.

Выставка Expo-2021 стартовала в Дубае — мероприятие пройдет в течение 173 дней. Модель и посол ООН Виктория Лопырева не смогла пропустить яркое событие и тщательно подготовилась к выходу на публику. Звезда выбрала для мероприятия светлое платье экстремально короткой длины и салатовые босоножки.

Компанию модели составила Елена Блиновская, которая предпочла ярко-желтый наряд в пол и рукава-фонарики. Подруги обнялись во время встречи перед мероприятием.

Prt Scr instagram.com / @lopyrevavika

Внимание подписчиков Лопыревой привлекли внимание длинные ноги модели на высоких каблуках. Посол ООН отметила, что Блиновская специально прибыла в Дубай ради поддержки подруги.

Недавно Блиновская с размахом отпраздновала день рождения, куда были приглашены главные звезды российского шоу-бизнеса — Филипп Киркоров, Иван Ургант, Ксения Собчак и Светлана Лобода. Кроме того, на мероприятии выступила группа «Звери» и присутствовал рэпер Jah Halib. Позднее блогер раскрыла в эфире шоу «Пусть говорят», в какую сумму обошлось ей роскошное торжество.