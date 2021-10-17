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Съемочная группа «Вызова» начала реабилитацию после полета на МКС

  /   Обновлено: 17 октября 2021 21:33
Общество
Съемочная группа «Вызова» начала реабилитацию после полета на МКС
TACC  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 17 октября. Актрисе Юлии Пересильд и режиссеру Климу Шипенко в составе киноэкипажа предстоит восстановление после возвращения с орбиты. Участники полета отправились на медицинское обследование.

Съемочная группа фильма «Вызов» провела 12 дней на МКС и совершила непростые перелеты на орбиту и домой. Этим утром команда вернулась на Землю — теперь ей предстоит пройти медицинский осмотр и начать восстанавливаться. Киноэкипаж прибыл в городок Звездный на реабилитацию. Об этом сообщили представители Роскосмоса.

Ранее съемочная группа фильма «Вызов» оставила свой след на корабле «Союз МС-18», который доставил их на Землю. Также Юлия Пересильд поблагодарила космонавтов за полет.

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пересильд шипенко киноэкипаж
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