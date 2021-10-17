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Пугачева обратилась к Пересильд после ее возвращения с МКС

  /   Обновлено: 17 октября 2021 21:24
Общество
Пугачева обратилась к Пересильд после ее возвращения с МКС
 /  Александр Гусов

Москва, 17 октября. Актриса Юлия Пересильд получила поздравления с прибытием на Землю от певицы Аллы Пугачевой. Примадонна опубликовала пост в честь звезды фильма «Вызов».

Пересильд вернулась домой после двух недель, проведенных на МКС во время съемок фильма. Утром 17 октября актриса приземлилась в Казахстане в составе киноэкипажа.

Эта новость обрадовала певицу Аллу Пугачеву. Примадонна трогательно обратилась к артистке в Instagram, где поприветствовала звезду.

«Ура! С возвращением», — заявила певица.

Подписчики исполнительницы присоединились к теплым пожеланиям. Многие с гордостью отреагировали на космическое путешествие Пересильд. Звезда сыграла главную роль в драме «Вызов». Фильм расскажет о женщине, которая в короткие сроки должна подготовиться к вылету в космос, чтобы спасти жизнь человека.

Съемочная группа уже прошла медицинское обследование после возвращения домой. Врачи оценили состояние Пересильд и Шипенко как нормальное.

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пугачева пересильд киноэкипаж
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