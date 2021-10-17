Зеленский назвал свои офшоры «структурированием бизнеса»

Киев, 17 октября. Расследование об офшорах является старой историей. Такой формат хранения сбережений является своеобразным «структурирование бизнеса», заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос ведущего телеканала ICTV.

По его словам, опубликованное ранее «досье Пандоры» — дежавю. Украинский лидер напомнил, что данную информацию публиковал еще два года назад экс-президент страны Петр Порошенко, поэтому подобная деятельность для жителей государства давно уже не секрет.

Как отметил Зеленский, таким образом он «структурировал свой бизнес». Он также добавил, что все компании, чья деятельность завязана на СМИ, занимались подобным.

«Налоговая ходила к нам если не каждый день, то раз в неделю. И поэтому для таких вещей было структурирование. Называлось «структурирование бизнеса». Открывались компании за границей, кроме тех многих компаний, которые были на территории Украины. Мы, лично я построил, без бюджетов, без государства построил бизнес в Украине с нуля», — заявил глава государства.

Зеленский утверждает, что офшоры были предназначены не для отмывания денег. По его словам, он занимался «творчеством».

Ранее депутат Рады Олег Волошин сообщил, что в США считают Зеленского неуправляемым. В частности, подобной позиции придерживается заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.