Лиза Пескова устроила отцу трогательный сюрприз в день его рождения

Москва, 17 октября. Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Лиза выбрала необычный способ поздравить отца с днем рождения. Позднее она показала его реакцию на сюрприз.

Дмитрий Песков принимает поздравления: представитель Кремля отмечает 54 года. Дочь пресс-секретаря тщательно подготовилась к празднику и организовала сюрприз для отца. Она поделилась в Instagram роликом, где показала, как Песков обнаружил десятки воздушных шаров с открытками в собственном кабинете.

Судя по кадрам, пресс-секретарь был весьма доволен изобретательным подарком. Позднее девушка также опубликовала трогательное поздравление в своем аккаунте.

«Я знаю тебя, знаю какой ты на самом деле человек. Тебе не просто, и я постараюсь всегда быть рядом», — заявила дочь именинника.

Prt Scr instagram.com / @lisa_peskova

Пост Песковой вызвал восторг у подписчиков. Многие отметили, что она оказалась очень внимательной к отцу и устроила ему незабываемый сюрприз.

Представитель Кремля оказался окружен вниманием родственников в день рождения. Недавно фигуристка Татьяна Навка поздравила супруга с торжественной датой. Она опубликовала пост, где показала счастливые моменты в браке с Песковым. Спортсменка также рассказала о чувствах к мужу в романтичном поздравлении.