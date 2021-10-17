Перенесший коронавирус Валерий Леонтьев мог заразить Лайму Вайкуле

Москва, 17 октября. Известный российский эпатажный певец Валерий Леонтьев перенес коронавирус нового типа. Уже будучи зараженным, артист свободно встречался со звездными коллегами.

Незадолго до госпитализации певец вел активную жизнь, общаясь с коллегами, среди которых была и Лайма Вайкуле. Артистка рассказала, что не испугалась, узнав о заболевании друга, поскольку некоторое время назад она привилась от коронавируса нового типа.

«Мы обнимались, но ничего страшного. Я же вакцинированная», — рассказала артистка корреспонденту программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

На тот момент музыкант даже и не подозревал, что у него COVID-19. Тест ему пришлось сделать перед полетом в путешествие, и получив результат, он был искренне удивлен. Вайкуле отметила, что наличие вируса очень напугало Леонтьева, и он сразу же обратился к медикам. Его госпитализировали, но выпустили довольно быстро. По словам артистки, сейчас ее друг уже дома и чувствует себя хорошо.

Ранее сообщалось, что Валерий Леонтьев проходил лечение в той же клинике, что и популярный исполнитель Александр Серов, состояние которого недавно ухудшилось. Корреспондентам Федерального агентства новостей удалось выяснить, что родственники исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» пытались скрыть от общественности информацию о его здоровье.